الاحتلال يُواصل انتهاكاته ويشنّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضّفة الغربية تخلّلها اعتداءات على المواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة.

وعمدت قوات الاحتلال القيام بأعمال تخريب في منطقة السوق بمخيم بلاطة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، قرية عينابوس جنوب نابلس، وداهمت منازل عدد من المواطنين وعاثت فيها خرابًا.

في بيت لحم، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب يبلغ من العمر (28 عاماً) بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحام الاحتلال لبلدة العبيدية.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أيمت أبو عيشة بعد مداهمة منزله في منطقة جبل أبو رمان.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت الشاب محمود إمطير.

وفي رام الله، اندلعت اشتباكات مسلّحة عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية أبو شخيدم شمال المدينة، أطلق خلالها المقاومون النار تجاه جنود الاحتلال.

كذلك دارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اقتحمت طولكرم ز أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام باتجاهه الأهالي.

في طولكرم، فجّر المقاومون عبوة محلية الصنع في قوات الاحتلال عقب اقتحامها المدينة من مدخلها الغربي.

وتمركزت قوات الاحتلال في محيط دوار العليمي، المعروف باسم "دوار المحاكم"، وشرعت بعمليات تجريف للمنطقة، وسط تحليق مكثف لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض.