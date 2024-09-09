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شهداء وجرحى في غارات "إسرائيلية" على ريف حماة السُّورية

09 سبتمبر 2024 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
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دمشق/ فلسطين أون لاين

قصفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، محيط مدينة مصياف في ريف حماة وسط سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، بأن 14 شهيدًا ارتقوا و43 جريحًا أُصيبوا بينهم حالات خطيرة، جراء عدوان الاحتلال على منطقة مصياف بريف حماة.

وأشار التلفزيون الرسمي السوري، إلى أن حريقًا كبيرًا شبّ في منطقة حير عباس بريف حماة جراء العدوان "الإسرائيلي".

وقالت وزارة الإعلام السورية، إن الدفاعات الجوية تصدت "لعدوان استهدف نقاطا عدة في المنطقة الوسطى من البلاد"، بينما نوهت وسائل إعلام سورية إلى أن "إسرائيل" شنت نحو 15 غارة على المنطقة الوسطى.

ونقلت القناة العبرية الرسمية صباح اليوم الاثنين عن مصادر إن "سلاح الجو شن الليلة الماضية وفجر اليوم 5 غارات على مواقع داخل سوريا".

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ مطلع العام 2024، استهداف "إسرائيل" 64 مرة للأراضي السورية، 47 منها جوية و17 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 138 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة، والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #غارات على سوريا

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