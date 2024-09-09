"الإبادة في يومها الـ 339".. شهداء في "مجازر داميَّة" ارتكبها الاحتلال في مخيمي جباليا والنصيرات

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 339 على التوالي، حرب "الإ[ادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر ضدّ شعبنا، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" العسكري على غزة إلى 40 ألفًا و972 شهيدًا، بالإضافة لـ 94 ألفًا و761 جريحًا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التّطورات الميدانية الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وفي أحدث التطورات، وارتكب الاحتلال مجزرة "مروعة" في شمال قطاع غزة، اليوم الإثنين، باستهداف منزل قرب مركز الشرطة بمخيم جباليا.

وأفادت مصادر محلية، ارتقاء 6 شهداء بينهم طفلة جرّاء قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "الحناوي" قرب مركز شرطة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

فيما يواصل القصف المدفعي، في محيط جامعة غزة بشارع 8 في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، قبيل ظهر اليوم الاثنين، مربعا سكنيا جنوب حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ووسط قطاع غزة، واستهدافت قوات الاحتلال مجموعة مواطنين من عائلة "اللوح" في منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر عن ارتقاء الشهيد محمود معتز اللوح (19 عامأ)، وإصابة أخر حالته حرجة وصلوا إلى مستشفى العودة بالمخيم، وتم تحويل الإصابة إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لخطورة حالته.

وصول شهيد وإصابتين إلى مستشفى العودة، جراء استهداف الاحتلال لمواطنين شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وارتقى الشهيد الطفل طه علي طه اللوح (14 عامًا) ليلتحق بوالده، واستشهد الطفل طه صباح اليوم بعد قصف الاحتلال منزله بحي الدعوة شرق النصيرات وسط القطاع، علمًا بأن جثمان الطفل لا يزال اسفل الركام ولم يتم انتشاله بفعل عمليات اطلاق النار المكثف من طائرات الاحتلال بالمكان.

وأعلن الدفاع المدني بغزة انتشال جثمان الشهيد خميس أبو سمعان (48 عاماً)، و7 مصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو سمعان بمنطقة الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأصيب شاب جراء إطلاق نار من طائرة إسرائيلية مسيرة "كواد كوبتر" بالقرب من مدخل النصيرات الشرقي وسط قطاع غزة.



وأطلقت آليات الاحتلال المتمركزة في محيط منطقة المصلبة جنوب حي الزيتون نيرانها جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطقلت المدفعية قذائفها في بلدة خزاعة ( الروايدة_ شارع أبو صبح ) شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وتجدد إطلاق النار من آليات الاحتلال ومسيراته على محيط شارع الدعوة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "ابو عرمانة" في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفقا للدفاع المدني.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء نحو 20 مواطنا فلسطينيا، استشهدوا منذ فجر أمس الأحد في غارات استهدفت أحياء ومناطق عدة بقطاع غزة.



وذكرت مصادر محلية، بأن قصفًا مدفعيًا استهدف صباح اليوم المناطق الغربية بمدينة رفح، ومحيط ديوان أبو شريعة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد هلا عدنان أبو دقة وإصابة آخرين، صباح اليوم الاثنين، نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي في منطقة الفراحين شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط ديوان أبو شريعة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وافاد الدفاع المدني الفلسطيني باستشهاد 4 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي النار، صباحًا، بشكل عشوائي على خيام النازحين قرب القرية السويدية جنوب غرب مدينة رفح.

كما أصيب مواطن بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة اللوح في حي الدعوة شمالي النصيرات، فيما استهدفت غارة إسرائيلية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفتحت طائرات الاحتلال المروحية نيران رشاشاتها وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

استشهد 4 مواطنين مدنيين وأصيب آخرون، من عائلة "حجاب"، عقب قصف جوي استهدف منزل العائلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ودمّر طيران الاحتلال الحربي، فجر اليوم الإثنين، مسجد سعيد صيام بعد قصفه في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أُصيب عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال مسجد سعيد صيام في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وارتقت طفلة شهيدة جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "المبيض" في شارع البشير بمنطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفجر اليوم، أطلقت زوارق الاحتلال البحرية القذائف بكثافة تجاه غرب بيت لاهيا.

يتبع..