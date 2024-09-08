3 مجازر ترفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي"على غزّة إلى 40972 شهيدًا

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في ظل تواصل مجازر الاحتلال بحق المدنيين ومراكز الإيواء في أنحاءٍ متفرقة بقطاع غزة.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ338 من الحرب، "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40972 شهيدًا، و94761 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأكدت، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 33 شهيدًا و145 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت الوزارة، أن "عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".