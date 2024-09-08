فلسطين.. انخفاض معدل الأمية 85 بالمئة خلال العقدين الماضيين

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، الأحد، عن انخفاض معدل الأمية في البلاد بنسبة 85 بالمئة خلال العقدين الماضيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بيانات الجهاز المركزي للإحصاء بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يوافق 8 سبتمبر/ أيلول من كل عام، ويحتفل به منذ عام 1967.

ويحتفل هذ العام باليوم العالمي لمحو الأمية تحت شعار: "تعزيز التعليم المتعدد اللغات: محو الأمية من أجل التفاهم المتبادل والسلام".

وأفاد الجهاز بأن معدلات الأمية في فلسطين "تعتبر من أقل المعدلات في العالم" بواقع 2.1 بالمئة بين الأفراد (15 عاماً فأكثر) لعام 2023، مقارنة بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2017 لنفس الفئة العمرية في أراضي عام 1948، وفق بيانات جمعية الجليل (ركاز).

وأشارت البيانات إلى "انخفاض كبير في معدل الأمية منذ عام 1997، إذ انخفض معدله بين السكان الفلسطينيين 15 عاماً فأكثر من 13.9 بالمئة بعام 1997 إلى 2.1 بالمئة في عام 2023".

وهذا الانخفاض ينطبق على الجنسين إذ انخفض المعدل بين الذكور من 7.8 بالمئة في عام 1997 إلى 1.1 بالمئة في عام 2023، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3 بالمئة إلى 3.2 بالمئة خلال الفترة ذاتها.

وعلى مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1 بالمئة في عام 1997 إلى 3.2 بالمئة في 2023، في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7 بالمئة إلى 1.9 بالمئة بالفترة نفسها، حسب المصدر نفسه.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن الفئة العمرية 65 عاماً فأكثر سجّلت أعلى نسبة للأمية، في حين سجلت الفئة العمرية (30-44 عاماً) أدنى نسبة، وبلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 عاماً فأكثر 20.4 بالمئة في عام 2023، وبلغ 2.2 بالمئة للفئة العمرية (45- 64 عاماً) و0.7 بالمئة للفئة العمرية (30- 44 عاماً)، في حين بلغ هذا المعدل بين الشباب (15-29 عاماً) 0.8 بالمئة لنفس العام.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن معدل الأمية في التجمعات الريفية بلغ 2.6 بالمئة، و2.4 بالمئة في المخيمات، و2.0 بالمئة في التجمعات الحضرية عام 2023.

وخلصت البيانات الجديدة إلى أن "معدل الأمية في فلسطين انخفض بنسبة 85 بالمئة خلال العقدين الماضيين".

المصدر / الأناضول