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الدفاع المدني بغزة يعلن استشهاد نائب مديره في شمالي القطاع بقصف "إسرائيلي"

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الدفاع المدني بغزة يعلن استشهاد نائب مديره في شمالي القطاع بقصف "إسرائيلي"

08 سبتمبر 2024 . الساعة 11:58 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد نائب مديره في شمالي القطاع بقصف إسرائيلي استهدفه، ليرتفع عدد الشهداء من طواقمه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 83 شهيدا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في بيان له: "ننعي استشهاد نائب مدير الدفاع المدني بمحافظة الشمال محمد عبد الحي مرسي في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته فجر اليوم في منطقة العلمي بجباليا".

وأعلن "ارتفاع عدد شهداء طواقم الدفاع المدني منذ بداية العدوان إلى 83 عنصرًا وأكثر من 200 مصاب".

وأشار بصل إلى أنه "ما زالت طواقم الدفاع المدني تعاني من نقص المعدات التخصصية في مجال الإنقاذ، وعدم توفر الوقود وقطع الغيار التي تلزم لأجل حماية الأرواح والممتلكات".

وذكرت مصادر محلية، أن خمسة مواطنين من عائلة مرسي استشهدوا ،وأصيب آخرين في إستهداف من قبل طيران الاحتلال لمنزل العائلة.

وأشارت المصادر إلى، أن الشهداء هم العقيد محمد مرسي والحاجة ام محمد مرسي ومنير محمد مرسي وحسام محمد مرسي وبهاء أحمد مرسي وأصيب عدد آخر من أفراد العائلة.

 

#غزة #الاحتلال

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