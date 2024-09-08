"عمليَّة قاسية جدًا".. 3 قتلى "إسرائيليين" في إطلاق نار نفذه سائق أردني عند جسر "اللنبي"

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

قتل ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار عند معبر الكرامة (أللنبي - وفق التسمية الإسرائيلية، وجسر الملك حسين، وفقا للتسمية الأردنية)، صباح اليوم، الأحد.

وذكرت تقارير عبرية، نقلا عن مصادر أمنية أن منفذ العملية في معبر الكرامة هو سائق أردني، أطلق النار على عمال محطة الشحن الإسرائيليين في المعبر باستخدام مسدس من مسافة قريبة.

وأفادت مصادر طبية في نجمة داود الحمراء بأنها تلقت بلاغا عن إصابة شخصين بجروح خطيرة نتيجة إطلاق نار بالقرب من معبر الكرامة، الذي يقع قرب مدينة أريحا في منطقة الأغوار على الحدود بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

ولاحقا، ذكرت الطواقم التابعة لمنظمة "زاكا" الإسرائيلية أن الفرقة الطبية تتعامل مع ثلاث إصابات جميعها في حالة حرجة على شارع رقم 90 قرب معبر أللنبي، مشيرة إلى أنه "تم تحييد المنفذ".