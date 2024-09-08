"القوات المسلحة اليمنية" تسقط ثامن طائرة أمريكية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، نجاح الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاط طائرة أميركية من نوع "MQ9"، في أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وأكد سريع أنّ هذه الطائرة هي الـ8 من هذا النوع، والتي تنجح القوات المسلحة اليمنية في إسقاطها خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، إسناداً لقطاع غزة.

كما جدّد التزام القوات المسلحة اليمنية بواجباتها انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ودفاعاً عن اليمن، ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني عليه.

وشدّد على أنّ القوات المسلحة اليمنية بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية بهدف التصدي للعدوان الأميركي - البريطاني، والرد عليه عبر استهداف تحركاته العسكرية في منطقة العمليات البحرية.

يُذكر أنّ المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة أعلن الإثنين الماضي، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "BLUE LAGOON I"، في البحر الأحمر، عبر عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.

وأوضح سريع أنّ العملية القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية اشتركت في استهداف السفينة، بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة.