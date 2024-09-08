تصاعد الانتهاكات.. المقاومون يتصدَّون لعمليَّات اقتحام جيش الاحتلال شمال الضَّفَّة الغربيَّة

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية، فجر اليوم الاحد، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية تخللها اقتحام المنازل والتنكيل بأفرادها، ووقعت اشتباكات بينها وبين والمقاومين.

وأعلنت "سرايا القدس – كتيبة جنين" أن مقاتليها أطلقوا النار على قوات الاحتلال أثناء مرورها من مداخل المدينة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

كما أعلنت المقاومة استهداف قوات الاحتلال بعبوة متفجرة قرب دوار الأحمدين بالمدينة.

في الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال شابا في بلدة اليامون، واقتحمت بلدتي جبع وعرابة قرب جنين.

وفي نابلس شمال الضفة أعلنت كتائب شهداء الأقصى، أن مقاتليها "استهدفوا القوات الصهيونية في محيط باب الساحة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار"، وأشارت إلى أنهم تصدوا "لقوات العدو الصهيوني المقتحمة للبلدة القديمة".

وفي جنوب الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وفتشت قوات الاحتلال عشرات المنازل، حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس خمايسة بعد اقتحام منزله في بلدة اليامون، كما واقتحمت القوات بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين.

واندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في محيط دوار الأحمدين في جنين، وسط إطلاق جيش الاحتلال قنابل دخانية في المكان.

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدتي الشيوخ وسعير شمال شرق مدينة الخليل، واعتقلت فؤاد محمد بدوي حلايقه قبل أن تستولي على مركبته.

وهاجم شبان بالحجارة والزجاجات الحارقة مركبات الاحتلال أثناء مرورها من بلدة سعير.

واحتجز جيش الاحتلال ثلاثة شبان من قرية الطبقة قرب دورا، وأعتدى عليهم بالضرب المبرح قبل أن يفرج عنهم.

واندلعت في وسط البلدة القديمة بنابلس فجر اليوم الأحد، اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، فور وصول قوة للاحتلال محمولة وراجلة من جهة جبل الطور بالمدينة.

وأفاد شهود عيان أن أعدادا من آليات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس قرابة الساعة الرابعة فجرا، من جهة جبل الطور واخترقت شوارع الجبل الجنوبي وصولا إلى محيط البلدة القديمة، ومن ثم إلى داخلها.

وخلال الاقتحامات، تم رصد جنود مشاة في حارة القريون وشارع النصر وسط إطلاق نار كثيف، كما تم استهداف النقطة العسكرية على قمة جبل جرزيم بالمدينة.

وفي محافظة طولكرم، داهمت قوات الاحتلال بلدات زيتا وعتيل ودير الغصون شمال المدينة، وسيرت دوريات عسكرية في شوارعها.