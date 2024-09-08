حرب الإبادة الجماعيَّة تدخل يومها ال 338.. مجازر الاحتلال متواصلةً في قطاع غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة شهرها الثاني عشر تواليًا، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتّهجير إلا وقد ارتكبه ضد العائلات الآمنة، مُخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن 31 شهيدًا ارتقوا أمس السبت، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة؛ 22 منهم في وسط وجنوبي القطاع.

من جهته، قال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف في أقل من 24 ساعة مركزين لإيواء النازحين ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وأعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40939 شهيدًا و 94616 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي أبرز التطورات الميدانية

فجر اليوم الأحد، استشهد 5 مواطنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني في غزة، باستشهاد العقيد محمد مرسي نائب مدير الدفاع المدني في شمال غزة وأفراد من أسرته؛ إثر قصف الاحتلال لمنزلهم في منطقة العلمي بمخيم جباليا، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت الهجمات الإسرائيلية المناطق المأهولة ومراكز الإيواء، وطالت الغارات مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال، ومنطقة سكنية في بيت لاهيا، بينما تعرضت خيمة للنازحين داخل مدرسة حليمة السعدية التي كانت تؤوي نازحين، في مخيم جباليا إلى قصف مدفعي.

ونعى الدفاع المدني في قطاع غزة نائب مدير الدفاع المدني بمحافظة الشمال العقيد محمد عبد الحي مرسي الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته فجر اليوم في منطقة العلمي بجباليا.





وقال الدفاع المدني في بيان لها "عمل العقيد مرسي في جهاز الدفاع المدني وفي خدمة أبناء شعبه ووطنه منذ العام 1995م، وقد أنهى حياته وهو على رأس عمله شهيدا، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله في الشهداء."

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، غارة جوية عنيفة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي، الليلة، غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات بين المواطنين.

ودمّر طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، "شاليه الدنف" مقابل محطة تمراز قرب شارع الدعوة في النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ومساء أمس، شنّت طائرات الاحتلال الحربية، غارة جوية استهدفت شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. بينما قصفت أرضاً في منطقة قاع القرين جنوب شرق خانيونس.