الإعلام العبري: أكثر من نصف مليون متظاهر بـ "تـل أبيب" خرجوا للمطالبة بإبرام صفقة

وكالات/ فلسطين أون لاين

خرجت اليوم السبت مظاهرات في عدد من المدن للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى المحتجزين في قطاع غزة، خاصة في "تل أبيب" وحيفا حيث شارك الآلاف في مسيرة حاشدة لوقف الحرب وإعادة الأسرى إلى ذويهم.

وقالت قناة كان العبرية إن "أكثر من نصف مليون متظاهر خرجوا للشوارع في كافة أنحاء البلاد للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حماس".

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن أكثر من 400 ألف شخص يشاركون في مظاهرة "تل أبيب".

كما تظاهر مئات الإسرائيليين في مسيرة بمدينة رحوفوت جنوب "تل أبيب" للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل.

وقالت والدة أحد الأسرى "الإسرائيليين" في غزة -في رسالة مصورة- إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر التخلي عن المختطفين ودفن ابنها في الأنفاق، وفق تعبيرها.

ودعت والدة الأسير إلى دعم عائلات الأسرى في المظاهرات التي ستنطلق مساء اليوم في "تل أبيب".

يأتي ذلك، تزامنًا مع نشر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم السبت، مقطعًا مصورًا مرفقًا بصور الأسرى "الإسرائيليين" الذين قتلوا في غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وتضمن التسجيل المصورالذي بثته القسام، تحذيرًا من المصير الذي ينتظر باقي الأسرى الإسرائيليين تحت عنوان "إفراج بصفقة…أم قتل بقصف".

وأظهرت الرسالة صورة المجندة الإسرائيلية فاؤول أسياني التي قتلت في قصف إسرائيلي على قطاع غزة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأشارت إلى أنها تبلغ من العمر 19 عاما وأنها من "موديعين" وتحمل البطاقة ذات الرقم (2141279293).

وأظهرت الرسالة صورة الأسير آريه ذادمانوفيتش الذي يحمل بطاقة برقم (0010185791)، وقالت إنه مات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب نوبات الهلع التي كانت تصيبه جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالقرب من مقر احتجازه.

كما نشرت القسام صورة الأسير الجندي ساعر باروخ (25 عاما) الذي يحمل بطاقة برقم (207775032)، قالت إنه قتل خلال محاولة فاشلة لاستعادته من جانب الاحتلال في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

إفراج بصفقة أم قتل بقصف؟

بيد نتنياهو...

فيديو دمار نفسي للإسرائيليين في ظل التوترات المتصاعدة في الكيان.



المقاومة تضيف قليلاً من الزيت على النار وتنشر... pic.twitter.com/3N0FAoHFAC — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 7, 2024

وخلال الأيام الماضية نشرت القسام العديد من التسجيلات المصورة التي وجهها أسرى إسرائيليون قبل مقتلهم بقصف الاحتلال وحمّلوا فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة حربه المسؤولية عن أسرهم وحياتهم.

واتهم عدد من الأسرى في رسائلهم نتنياهو بمحاولة قتلهم كل يوم من خلال القصف والحصار الذي جعلهم يعيشون ظروفا صعبة لا طعام فيها ولا شراب ولا حتى فرصة للنوم.

يشار إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا جنوبي القطاع، بينما تتمسك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.