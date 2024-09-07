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"كانوا يعملون على إخماد بقايا الحرائق"..

جنوب لبنان.. استشهاد ثلاثة عناصر من الدفاع المدني في قصف "إسرائيلي"

07 سبتمبر 2024 . الساعة 18:16 بتوقيت القدس
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وكالات/ فلسطين أون لاين

استشهد ثلاثة عناصر وأصيب ثلاثة آخرون من الدفاع المدني اللبناني من جراء استهدافهم بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية في وادي فرون، جنوبي لبنان، اليوم السبت، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت مصادر لبنانية بأن الضحايا كانوا يعملون على إخماد بقايا الحرائق التي اندلعت نتيجة الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية في وادي فرون، عندما تم استهدافهم بواسطة مسيرة إسرائيلية.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم، شن عمليات عسكرية ضد مواقع للجيش الإسرائيلي منها مقر الاستخبارات الرئيسية في "معسكر ‏ميشار"، وانتشارا لجنود بالأسلحة الصاروخية وغيرها من المواقع الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال إنه رصد سقوط نحو 30 صاروخا أُطلق من لبنان باتجاه مواقع في الجليل. وأضاف أن صافرات الإنذار دوت في عدة مواقع؛ فيما أفاد حزب الله في سلسلة بيانات، باستهداف مواقع وقوات إسرائيلية.

#الاحتلال #جنوب لبنان

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