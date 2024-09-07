بدران: حماس ⁠لم تضف أي شروط جديدة بعد موافقتها على مقترح بايدن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدان، اليوم السبت، أن الحركة لم تضف أي شروط جديدة بعد موافقتها الأخيرة على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح بدران في تصريح لقناة الجزيرة، أن نتنياهو يعطّل التوصل لأيّ اتفاق ويتحمل مسؤولية مقتل الأسرى، مشيرًا إلى أن كل الأطراف تدرك هذه الحقيقة.

وقال، إن ⁠"نتنياهو رفض ولم يعطِ الموافقة أو القرار على القضايا الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار ومحور فيلادلفيا ومحور نتساريم ودخول المساعدات".

وشدد بدران على أن حماس حريصة على التوصل لصفقة تنهي العدوان وملتزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وفيما يتعلق باغتيال الاحتلال للناشطة الأمريكية عائشة نور إزغي أمس الجمعة في نابلس، لفت بدران إلى أن ⁠استهدافها كان مقصودًا ومتعمدًا، وهذا هو سلوك الاحتلال تجاه أي نوع تضامن مع فلسطين.

وحول المشاهد التي نشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية تُظهر تنكيل الاحتلال بالأسرى الفلسطينيين في سجن مجدو، علّق بدران بالقول، إن ⁠" تلك المشاهد دليل على انتهاك ممنهج بحق شعبنا".

وأكد أن الشعب الفلسطيني ⁠سيمارس حقه الطبيعي في المقاومة والثبات والصمود ومواجهة كل المخططات المتعلقة بتصفية القضية الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة، موضحًا أن ⁠تصعيد العدوان على أهلنا في الضفة المحتلة لن يثني شعبنا عن المقاومة.

ولفت إلى أن ⁠السلطة الفلسطينية مطلوب منها خطوات أكبر مما هو موجود الآن.

وختم بدران تصريحه قائلًا: "اتفقنا بين الفصائل في بيكين وخرج إعلان واضح على تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني، واتفقنا بأن كل أشكال المقاومة هي حق مشروع لكل الشعب الفلسطيني".