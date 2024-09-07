مجازر مُتواصلة في غزة وحصيلة الشّهداء تقترب من 41 ألفًا

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرتْ وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل حرب الإبادة الجماعية على القطاع لليوم الـ 337 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الاسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(48 ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات 61 شهيدًا و 162 إصابةً.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40939 شهيدًا و 94616 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.