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منظمة: المتضامنة "نور" قتلت بسلاح أمريكي مدعوم من أموال الضرائب

07 سبتمبر 2024 . الساعة 12:07 بتوقيت القدس
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استشهدت عائشة بسبب رصاصة اخترقت الجهة اليسرى من ناحية رأسها

عقبت منظمة أمريكية على استهداف المتضامنة عائشة نور في بلدة بيتا جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة أمس الجمعة.

وقالت منظمة "أمريكيون من أجل العدالة في فلسطين"، في تغريدة لها، السبت، إنه "من المرجح أن تكون الناشطة عائشة نور قتلت بسلاح أمريكي الصنع مدعوم من أموال ضرائبنا"، مطالبة بضرورة إجراء تحقيق للتأكد من ذلك.

واستشهدت المتضامنة الأميركية عائشة نور بعد إصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، إثر مشاركتها في فعالية تضامنية سلمية ينظمها أهالي البلدة رفضا للاستيطان على أراضيهم منذ نحو 4 سنوات.

واستشهدت عائشة نور" كما ظهر اسمها في وثيقة جواز السفر الأميركي الخاص بها- برصاصة من النوع الحي، اخترقت الجهة اليسرى من ناحية رأسها، ووصفت إصابتها "بالحرجة جدا" وفق ضابط إسعاف بلدة بيتا فايز عبد الجبار.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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