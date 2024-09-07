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مرفق الملف.. "الصحة" تعلن أماكن ومواعيد التطعيم لآخر أيامها في جنوب القطاع

07 سبتمبر 2024 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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تطعيم أحد الأطفال ضد مرض شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأماكن ومواعيد التطعيم لمرض شلل الأطفال في آخر أيامها في محافظات جنوب قطاع غزة (السبت 7/9/2024).

وكانت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال انطلقت في مدينة خان يونس، الخميس الماضي وتنتهي اليوم السابع من سبتمبر.

ويأتي ذلك بعد نجاح التجربة الأولى من التطعيمات في المحافظة الوسطى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء الماضي أن المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة اختتمت بنجاح، وتمكن خلالها 187 ألف طفل وسط القطاع من تلقي الجرعة الأولى.

وتفشى المرض في القطاع المدمر بعد أن اضطر غالبية السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة إلى النزوح من منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي، إلى ملاجئ ومراكز إيواء مكتظة تحت ظروف كارثية.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، رُصدت لدى رضيع عمره 10 أشهر أول إصابة بشلل الأطفال في القطاع منذ ربع قرن.

أماكن ومواعيد التطعيم.

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المصدر / فلسطين أون لاين 
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