طالع التفاصيل.. زالزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش جنوبي تركيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، السبت، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن زلزالا قوته 5 درجات وقع عند الساعة 09:31 صباحا بالتوقيت المحلي في قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

اقرأ أيضا: تركية تفقد 70 شخصًا من أقربائها في زلزال قهرمان مرعش

وبحسب "آفاد" فإن مركز الزلزال في قضاء بازارجيك التابع للولاية، وقد وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وذكرت في بيان لاحق، أنه لا خسائر حتى الساعة جراء الزلزال، وأن جهود المسح الميدانية مستمرة في المنطقة.

المصدر / وكالات