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طالع التفاصيل.. زالزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش جنوبي تركيا

07 سبتمبر 2024 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
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توضيحية (أرشيف)

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، السبت، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن زلزالا قوته 5 درجات وقع عند الساعة 09:31 صباحا بالتوقيت المحلي في قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

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وبحسب "آفاد" فإن مركز الزلزال في قضاء بازارجيك التابع للولاية، وقد وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وذكرت في بيان لاحق، أنه لا خسائر حتى الساعة جراء الزلزال، وأن جهود المسح الميدانية مستمرة في المنطقة.

 

المصدر / وكالات
#زلزال #جنوب تركيا #قهرمان مرعش

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