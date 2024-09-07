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"بأعقاب بنادقهم".. مستوطنون مسلّحون يعتدون على رئيس مجلس قروي جنوب الخليل

07 سبتمبر 2024 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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الخليل/ فلسطين أون لاين

اعتدى مستوطنون مسلّحون، صباح اليوم السبت، على رئيس مجلس قروي سوسية بمسافر يطا جنوب الخليل السيد جهاد النواجعة، ما أدى إلى إصابته بكسور في الأضلاع.

وقالت مصادر صحفية، إن مستوطنين مسلحين اعتدوا بأعقاب البنادق على النواجعة، بينما كان متوجهًا بمركبته من منطقة واد ماعين إلى قرية سوسية، وجرى نقله إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج، بعد إصابته بكسور في الأضلاع.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل، وداهمت منازل عدد من المواطنين، وعاثت فيها خرابًا.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على الحواجز العسكرية، ونكّلت بالمواطنين خلال احتجازهم، أو احتجاز مركباتهم على تلك الحواجز، في معظم مناطق محافظة الخليل.

ووفقًا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون 1228 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، خلال أغسطس/ آب الماضي.

#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #طوفان الأقصى

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