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انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة بالجزائر

07 سبتمبر 2024 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
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صورة من أحد شوارع الجزائر وتظهر صورة معلقة للمرشح للانتخابات عبد المجيد تبون

انطلقت بالجزائر، صباح السبت، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 سنوات.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا، وتستمر عملية التصويت حتى السابعة مساء مع إمكانية التمديد ساعة واحدة بقرار من سلطة الانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 3 مرشحين يمثلون تيارات سياسية مختلفة، ودعي لها 23 مليونا و486 ألفا و61 ناخبا مسجلين داخل الجزائر.

عدد الناخبين

 وشرع الناخبون خارج البلاد في التصويت الاثنين الماضي، وبلغ عددهم 865 ألفا و490، ويواصلون التصويت اليوم.

ويبلغ بذلك عدد الناخبين داخل البلاد وخارجها، 24 مليونا و351 ألفا و551 ناخبا وفق معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (هيئة دستورية).

ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) عبد العالي حساني شريف، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) يوسف أوشيش.

ودون إيضاحات أعلنت الرئاسة في يونيو/ حزيران الماضي، أن تبون قرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر/ أيلول، بدلا من موعدها المحدد في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

المصدر / وكالات
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