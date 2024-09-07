فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مجازر لا تتوقف.. حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل شهرها الثّاني عشر

حماس: إذلال الأسرى في سجن "مجدو" تعبير عن حجم "حقد وساديَّة" السَّجَّانين الصَّهاينة

تفاعل لافت مع كلمة مديرة منظَّمة "بتسيلم" الإسرائيلية أمام مجلس الأمن الدَّوليِّ.. ما القصَّة؟

مستوطنون يهاجمون "بن غفير" في "تل أبيب".. طردوه من الشاطئ ووصفوه بـ "الإرهابي" (فيديو)

"هآرتس" تكشف: صور مسرَّبة "مروّعة" من سجن "مجدو" تظهر تعذيب وإذلال الأسرى

"سكاي لاين": الممارسات الغامضة لـ"بينانس" تفرض حصارًا رقميًا على الفلسطينيين بغزة

الرشق: المتضامنة آًيشنور ازكي قُتلت بذات الرصاص الأمريكي الذي يقتل به شعبنا

هل يقترب العلماء من معرفة الحجم الحقيقيِّ لعدد الضَّحايا بغزَّة؟ صحيفة تكشف

حماس تعلِّق على استشهاد المتضامنة "إيسينور أزجي إيجي" برصاص الاحتلال

القسَّام تبثُّ "الرَّسالة الأخيرة" لأسير "إسرائيليّ" قتل في غزَّة (شاهد)

"اقتحامات واعتقالات".. الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضّفة الغربية

07 سبتمبر 2024 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
...

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات على مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها إطلاق نار تجاه المواطنين.

في رام الله، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربي المدينة، تخللها إطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بيده.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب جمال الشيخ من رام الله، بعد توقيفه على حاجز طيار قرب أريحا.

في طوباس، أفادت مصادر محلية بأن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال في منطقة وادي الفارعة جنوب طوباس.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الساب وائل خليل بعد مداهمة منزله في بلدة قوصين غربي المدينة.

واقتحمت القوات الصهيونية منطقة الشرقية في مدينة نابلس، صباح اليوم.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على المفرق المؤدي إلى مخيم الفوار وبلدة دورا، شابين في العشرينيات من العمر، بعد أن أوقفت مركبتهما.

#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #انتهاكات في الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة