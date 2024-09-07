"اقتحامات واعتقالات".. الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضّفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات على مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها إطلاق نار تجاه المواطنين.

في رام الله، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربي المدينة، تخللها إطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بيده.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب جمال الشيخ من رام الله، بعد توقيفه على حاجز طيار قرب أريحا.

في طوباس، أفادت مصادر محلية بأن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال في منطقة وادي الفارعة جنوب طوباس.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الساب وائل خليل بعد مداهمة منزله في بلدة قوصين غربي المدينة.

واقتحمت القوات الصهيونية منطقة الشرقية في مدينة نابلس، صباح اليوم.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على المفرق المؤدي إلى مخيم الفوار وبلدة دورا، شابين في العشرينيات من العمر، بعد أن أوقفت مركبتهما.