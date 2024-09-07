غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة شهرها الثاني عشر تواليًا، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتّهجير إلا وقد ارتكبه ضد العائلات الآمنة، مُخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40939 شهيدًا و 94616 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق القطاع.

في المحافظة الوسطى، استهدف الاحتلال، ظهر اليوم، مجموعة من المواطنين بالحساينة غرب النصيرات، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم طفل، عُرف منهم: حسام ناصر ابو غوش، فادي ابو رخية، يوسف ابو رخية، سلامة ابو رخية.

وارتقى 4 شهداء، بينهم طفلان وأصيب عدد آخر جراء قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة عيد عند مدخل مخيم البريج.

كما قصف طيران الاحتلال، فجر اليوم، منزلًا لعائلة أبو شاويش شمال غربي مخيم النصيرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات، فيما شن طيران الاحتلال غارة جوية على شمال غربي المخيم.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بقصف مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة أكثر من 19 آخرين.

كما أطلقت طائرات مسيرة "كواد كابتر" تابعة للاحتلال، نيرانها في محيط مسجد صلاح الدين شمال مفترق دولة جنوب شرق مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل متواصل منازل المواطنين في محيط مسجد القسام بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن أكثر من 20 إصابة وصلت إلى مستشفيات شمال قطاع غزة إثر قصف مدفعي استهدف منازل المواطنين محيط مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا.

واستهدف الاحتلال شقة سكنية لعائلة عوض الله في عمارة الغرباوي بحيّ النصر غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

كما نسف الاحتلال عددًا من المباني جنوب حي الصبرة بمحيط الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة، فيما واصلت المدفعية قصفها المدفعي على حي الزيتون.

في رفح، وصل عدد من المُصابين إإلى مستشفى الصليب الميداني غرب رفح، جراء إطلاق قنبلة تجاه مجموعة من المواطنين بمحيط دوار العلم غربي رفح.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفًا مكثفًا استهدف المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح، فيما أطلقت دبابات الاحتلال قذائفها على مناطق وسط المدينة.

يتبع..