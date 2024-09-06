مستوطنون يهاجمون "بن غفير" في "تل أبيب".. طردوه من الشاطئ ووصفوه بـ "الإرهابي" (فيديو)

وكالات/ فلسطين أون لاين

تعرض وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، لهجوم من "إسرائيليين" على شاطئ في "تل أبيب"، حيث حاولوا طرده وصرخوا في وجهه "أنت قاتل.. أنت إرهابي".

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي طرد "إسرائيليين" لـ "بن غفير" بعد وصوله مع أفراد من أسرته الى شاطئ في تل أبيب.

بحسب الفيديو صرخ أحد الإسرائيليين في وجه بن غفير قائلاً " أنت قاتل.. أنت إرهابي، وبسببك يموت المختطفون في غزة، كيف تجرؤ على المشي على الشاطئ".

وأضاف مخاطباً بن غفير: "أنت قاتل، أنت إرهابي قاتل، هذه حقيقتك، كل المختطفين في غزة يموتون في غزة بسببك".

وأشار موقع "واللا" الإخباري العبري، إلى أن "إحدى الإسرائيليات قامت برمي الرمل على بن غفير قبل اعتقالها".

وعلق بن غفير على الحادث في منشور على منصة "إكس": "وصلت اليوم لبضع ساعات مع عائلتي إلى شاطئ تل أبيب، وبدأت مجموعة صغيرة من المتظاهرين اليساريين بالصراخ في وجهي ودعوني لمغادرة المكان. حقهم، هذه حرية التعبير، لكن الشاطئ ليس ملكاً لأبيهم".

وتابع: "في الوقت نفسه، أشكر الشرطة وحراس الأمن الذين تصرفوا بشكل حاسم لاعتقال امرأة ألقت عليّ حفنة من الرمل وتجاوزت أطفالي الصغار. إن العنف خط أحمر".