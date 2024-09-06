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الرشق: المتضامنة آًيشنور ازكي قُتلت بذات الرصاص الأمريكي الذي يقتل به شعبنا

06 سبتمبر 2024 . الساعة 18:25 بتوقيت القدس
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عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة
غزة/ فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن جريمة اغتيال الاحتلال الصهيوني المواطنة الأمريكية آًيشنور ازكي ( تركية الأصل واسمها عايشة نور - ٢٦ عامًا)، بالرصاص الحيّ وبشكل متعمّد  في الرأس، جريمة مروّعة تكشف وحشية هذا الاحتلال الذي يحاول اغتيال كل الأصوات المعارضة لحربه العدوانية ضد أرضنا وشعبنا، والمتضامنة مع قضيتنا العادلة.

وأكد الرشق، أن هذا الرصاص الآثم الذي اغتال هذا الناشطة المتضامنة مع فلسطين ، هو نفس الرصاص الذي يتلقاه جيش الاحتلال من الإدارة الأمريكية، ويقتل به شعبنا يومياً في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابع، "أمام هذه الجريمة المروّعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني  وراح ضحيتها مواطنة أمريكية، نتساءل: هل ستتحرّك الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن لمحاسبة القتلة ومحاكمتهم، أم أن الدماء الأمريكية تتمايز إنْ كانت داعمة للاحتلال  أم  متضامنة مع شعبنا؟!.

واستشهدت متضامنة أجنبية ، ظهر اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال  مواجهات جنوب نابلس.

وأعلن الأطباء في مستشفى رفيديا بنابلس استشهاد المتضامنة الأجنبية الأمريكية التي أصيبت برصاص الاحتلال في الرأس ونقلت إلى المستشفى رفيديا بجراح خطيرة.

#غزة #الاحتلال #نابلس

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