هل يقترب العلماء من معرفة الحجم الحقيقيِّ لعدد الضَّحايا بغزَّة؟ صحيفة تكشف

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية، مقالًا للباحثة في القطاع الصحي ديفي سريدهار، بعنوان "يقترب العلماء من معرفة الحجم الحقيقي والمرعب للوفيات وانتشار الأمراض في غزة"

وقالت الكاتبة، وهي رئيسة قسم الصحة العامة العالمية في جامعة إدنبرة، إن تفشي شلل الأطفال في قطاع غزة يبدو أمراً لا مفر منه، نظراً لانتشار المرض عبر المياه الملوثة والقمامة، التي تحيط بأولئك الذين يعيشون في الخيام.

وتبدي الكاتبة قلقها بالرغم من الاتفاق على سلسلة من فترات التوقف لمدة تسع ساعات في أيام محددة، حتى يتسنى تطعيم الأطفال، حيث تقول إن القوات الإسرائيلية سبق أن هاجمت المستشفيات والمدارس وشاحنات المساعدات وموظفي الأمم المتحدة، ولم تعد المنظمات الأممية، مثل برنامج الغذاء العالمي، ترسل موظفيها إلى غزة.

وأشارت إلى أن اكتشاف شلل الأطفال في غزة يذكر بالصعوبة المتزايدة في تقييم التكلفة الحقيقية للحرب، مؤكدة "أننا لا نملك فكرة دقيقة عن مدى انتشار الأمراض والمجاعة أو الوفيات غير المباشرة".

وتوضح بأن انهيار أنظمة التسجيل المدني في غزة يعوق الحصول على بيانات دقيقة حول الوفيات، لافتة إلى أن وزارة الصحة تعتمد على التقارير الإعلامية، وهي ليست وسيلة موثوقة لرصد الأعداد الحقيقية.

وأكدت أهمية وجود عملية موثوقة لتقدير العدد الحقيقي للوفيات عن بعد، وقالت إنه جرى تطوير أساليب على مدى عدة عقود لبناء مجموعات البيانات في المواقف التي تشهد ضعفا أو انهيار أنظمة الصحة والمراقبة.

وأشارت البروفيسورة ديفي سريدهار في مقالها إلى ما نشرته مجلة "لانسيت" الطبية مؤخراً حول تقديرات عدد الوفيات في غزة، حيث قدّر العديد من العلماء أن نحو 186 ألف حالة وفاة يمكن أن تُعزى إلى الحرب حتى منتصف يونيو/حزيران 2024.

وأضافت أنه إذا استمرت الوفيات بهذا المعدل، فمن المتوقع حدوث 149,500 حالة وفاة إضافية بحلول نهاية العام.

وتتابع أنه إذا ما جرى استخدام هذه الطريقة، فإن التقديرات سترفع إجمالي الوفيات منذ بدء الصراع إلى حوالي 335,500 حالة وفاة في المجموع.

وأضافت أنها أجرت تقديراً مشابهاً في الشتاء الماضي، متوقعة أن يسقط حوالي نصف مليون قتيل إذا استمر القتال دون تدخل دولي وتقديم المساعدات والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن تدخل المجتمع الدولي ساهم بالفعل في إنقاذ العديد من الأرواح.

ولفتت إلى أنه وبالرغم من أن الوضع في غزة قد يبدو ميؤوساً منه، إلا أن محاولات الأمم المتحدة للوصول إلى القطاع تنقذ الأرواح وتحدث فرقاً حقيقياً لمئات الآلاف من الأسر، وأشارت إلى أهمية التعاون بين العلماء لتوثيق الحقائق، وأن هذا التعاون سيساهم في إيجاد حلول تحافظ على حياة الإنسان وصحته في ظل الصراع.