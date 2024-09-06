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50 ألف مصلّ يؤدّون الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

06 سبتمبر 2024 . الساعة 14:12 بتوقيت القدس
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القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم العراقيل والتشديدات التي يفرضها الاحتلال "الإسرائيلي" على المصلين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 50 ألف مصلّ أدّوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وصلاة الغائب على أرواح الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة، عن أهالي غزة "لقد صبرتم في أرض غزة، وما أدراك ما غزة، أصابتها عين الحسود، وحلت النكبة السوداء في رحابها، ونزلت في ساحتها الحرب الضروس التي تحصد الأخضر واليابس، فالويل للقاتل".

وخاطب أهالي بيت المقدس قائلاً: "ألستم أنتم أصحابه المخلصون الشرعيون، ثباتكم وتواجدكم ووحدتكم هي سبيل الحق، ولا يغرنكم ما يجري اليوم ، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".

وتابع أبو سنينة: "لقد تحملتم الظلم والأسى وأنتم صابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فأحمدوا الله في السراء والضراء، إن الجنة لا تنال إلا بالعمل".

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا خارج باب الأسباط بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، واقتياده إلى مخفر باب الأسباط

كما منعت القوات الناشط المقدسي محمد أبو الحمص من دخول المسجد الأقصى، وأجبرته على مغادرة البلدة القديمة.

وأكدت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال منعت الشبان من الدخول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وقامت بدفعهم وإجبارهم على مغادرة محيط البلدة القديمة.

 

#الصلاة في الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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