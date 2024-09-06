يونيسيف: 50 ألف طفل في غزة يُكابدون سوء التّغذية الحاد ويحتاجون علاجًا فوريًا

أكدت المنظمة الأممية للطفولة (يونيسيف)، أن أكثر من 50 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد،جرّاء تواصل حرب الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" على القطاع، وعرقلة الاحتلال لدخول المساعدات الإنسانية.

وقال مدير التغذية بمنظمة اليونيسيف فيكتور أغوايو، إن هذا العدد من الأطفال في قطاع غزة يكابدون سوء التغذية الحاد ويحتاجون علاجًا فوريًا.

وفي وقت سابق، حذّرت المنظمة من انفجار وشيك في الأزمة الإنسانية وزيادة في عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية.

وأفادت اليونيسيف بأن 9 من كل 10 أطفال في غزة يفتقرون إلى العناصر الغذائية الكافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي، وأن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والحوامل والمرضعات في القطاع يشكل تهديدات خطيرة لحياتهم.

ولفتت إلى أن هناك خطر كبير من استمرار ارتفاع معدلات سوء التغذية في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب النقص المقلق في الغذاء والمياه وخدمات الصحة والتغذية.

ودعت اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية إلى توفير الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية المتعددة القطاعات بشكل عاجل في جميع أنحاء قطاع غزة. ويشمل ذلك الأطعمة المغذية وإمدادات التغذية والخدمات الأساسية للأطفال والنساء الذين يعانون من سوء التغذية والمعرضين للخطر حتى يتمكنوا من الوصول بأمان إلى الرعاية الصحية والتغذوية وخدمات العلاج، وخاصة الرضع والأطفال الصغار دون سن الخامسة.

ولليوم الـ 336 تواليًا، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.