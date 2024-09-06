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مُمرضة أدلتْ بشهادة مؤثرة عن غزة أمام البرلمان الفرنسي فكان مصيرُها الاعتقال.. ما قصّتها؟

06 سبتمبر 2024 . الساعة 13:06 بتوقيت القدس
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أطلقت السلطات الفرنسية، سراح الممرضة إيمان معرفي، التي تطوعت لمدة أسبوعين في المستشفى الأوروبي بخان يونس في قطاع  غزة.

وعُرفت الممرضة معرفي، بعد عودتها من غزة، عندما أدلت بشهادتها أمام مجلس النواب الفرنسي، عما رأته من أهوال وفظائع بسبب الحرب "الإسرائيلية" على غزة.

وقال النائب الفرنسي توماس بورتس عبر حسابه بمنصة "إكس" “لقد تم إطلاق سراح إيمان معرفي للتو، وانتهى الأمر، ولن تتم ملاحقتها قضائيا”.

وأضاف بورتس، “تفتيش أجهزة الأمن منزل إيمان أمام عائلتها، لا يدع مجالا للشك في رغبة السلطات بترهيب الأصوات التي ترتفع لدعم الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف إطلاق النار”.

وكانت الممرضة الفرنسية إيمان معرفي، قد روت في فبراير/شباط الماضي، الأهوال التي رأتها في قطاع غزة، والتدهور الكبير في القطاع الصحي، مؤكدة أن المشاهد التي عاينتها ستبقى عالقة في ذاكرتها دون نسيان.

وأوضحت الممرضة في بقولها “لست خبيرة بأنواع الذخائر ولكن هناك استخدامًا لأسلحة تستهدف الأطفال، عالجنا فتاة حُرقت على الأرجح من الفسفور، وهناك ولد وصلنا مصابًا بشلل كامل بسبب رصاصة اخترقت رقبته”.

كما صرحت بأن المرضى في المستشفى الأوروبي معرضون جميعًا للموت الوشيك وبنسبة 100%، نتيجة استقبال المستشفى العديد من النازحين مما يزيد من خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى.

#الحرب على غزة #البرلمان الفرنسي #طوفان الأقصى #الممرضة إيمان معرفي

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