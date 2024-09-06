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بالفيديو مستوطنون يحرقون مركبةً ويخطّون شعارات عنصرية برام الله

06 سبتمبر 2024 . الساعة 10:54 بتوقيت القدس
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رام الله- فلسطين أون لاين

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، مركبة وخطوا شعارات عنصرية خلال هجوم لهم على قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين أضرموا النار في مركبة للمواطن محمد جميل شومان، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل في منطقة خلة زعيتر.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أدت إلى استشهاد 19 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 785 بجراح وتهجير 28 تجمعًا بدويًا.

وسبق أن كشف مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي في مايو/ أيار الماضي، عن مخطط لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تهجير الرعاة والمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة، بالتعاون مع المستوطنين، معتبرا ذلك جزءا من "نظام الأبارتهايد الإسرائيلي.

#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #طوفان الأقصى

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