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الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات في الضّفة الغربية

06 سبتمبر 2024 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
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شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات خلال مداهمتها مدن وقرى الضفة الغربية.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوبي المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشاب رشيد محمد دراغمة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو العدس" في إسكان روجيب شرق المدينة، واعتقلت الشاب حبيب أبو العدس.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة، وداهمت منزل عائلة "شرارة" واعتقلت الشاب حمزة عبد الله شرارة.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عبد الإله البطران بعد اقتحام منزله في بلدة إذنا شمال غرب المدينة.

 

 

#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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