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في اليوم الأول من المرحلة الثّانية.. تطعيم أكثر من 161 ألف طفل ضدّ شلل الأطفال جنوب القطاع

06 سبتمبر 2024 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، أن الفرق الطبية تمكنت من تطعيم 161,188 طفل في اليوم الأول من المرحلة الثانية من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في محافظات جنوب قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة، في تصريح صحافي،  أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض التنسيق لدخول الفرق الطبية التابعة للحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مناطق شرق صلاح الدين، وذلك في اليوم الأول للحملة في المحافظات الجنوبية للقطاع، والمتواجد بها نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة من الأطفال.

وناشدت كافة المؤسسات والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنجاح حملة التطعيم، بالوصول الى كافة الأطفال في أماكن تواجدهم.

ويوم الأربعاء، أشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور على منصة "إكس"، إلى انتهاء المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال وسط القطاع.

وقال "تم تطعيم أكثر من 189 ألف طفل دون سن العاشرة، وهذا أعلى بكثير من الهدف البالغ 156 ألفا و500 طفل".

وجدد المدير العام للصحة العالمية دعوة الأطراف المعنيين إلى مواصلة الوفاء بالتزاماتهم "بوقفة إنسانية في الصراع" ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي 25 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول الدفعة الأولى من اللقاحات بعدد 1.26 مليون جرعة.

وفي 16 آب/ أغسطس الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لـ7 أيام، من أجل تنفيذ حملة لمكافحة شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل، أيدتها مباشرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة في القطاع، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 شهور.

وعلى مدى أشهر الحرب، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة في القطاع جراء نقص الأدوية والتطعيمات، والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون.
 

#الحرب على غزة #شلل الأطفال #طوفان الأقصى

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