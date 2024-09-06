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بعد 10 أيام من العدوان.. انسحاب كامل لقوات الاحتلال من جنين ومُخيمها

06 سبتمبر 2024 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
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جنين/ فلسطين أون لاين

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، من مدينة جنين ومخيمها بعد اقتحام استمر لعشرة أيام، خلفت فيه عشرات الشهداء، وعاثت في ممتلكات المواطنين خرابًا.

وقال مدير مستشفى الرازي في جنين، إن الاحتلال استخدم نوعًا جديدًا من الرصاص المدور الذي يدمر أجساد الضحايا

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نشرت جنودها أمام 5 مستشفيات في جنين، وقطعت الكهرباء والماء عنهم ما عرقل إجراء العمليات الجراحية.

وأوضح أنه تم نقل 30 شهيدا و75 جريحا إلى المستشفيات خلال اقتحام الاحتلال المدينة ومخيمها.

ولفت رئيس بلدية جنين، إلى أن الطواقم بدأت التحرك لإعمار جنين بعد انسحاب الاحتلال من المدينة والمخيم.

وخلّف الاحتلال "الإسرائيلي"  دمارًا كبيرًا في الشوارع، والبنى التحتية، ومنازل المواطنين ومحالهم التّجارية.

واقتحمت قوات الاحتلال خلال عدوانها عدة منازل وحاصرتها، وأجبرت عائلاتها على النزوح منها.

ويوم الأربعاء الماضي 28 أغسطس/ آب، بدأ الاحتلال عمليةً عسكرية واسعة في جنين ومخيمها، ارتقى على إثرها عشرات الشهداء وأُصيب آخرون، فيما تصدّت المقاومة الفلسطينية للقوات وأوقعتها في كمائن محكمة، بالإضافة إلى استهدافها بالعبوات الناسفة.

#الحرب على غزة #اقتحام جنين #طوفان الأقصى

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