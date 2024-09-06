في يومها الـ 336 تواليًا.. أبرز تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 336 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا أفظع المجازر ضدّ الصامدين، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40 ألفًا و878 شهيدًا، بالإضافة 94 ألفًا و454 جريحًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في القطاع.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شرقي المغازي وشمالي النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي رفح، قال الدفاع المدني الفلسطيني إن طواقمه نقلت إلى مستشفى ناصر مواطنًا أصيب بشظية أثناء وجوده في منزله بمحيط كراج رفح.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 6 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة راضي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال المتمركزة في محيط الكلية الجامعية نيرانها على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاُ في محيط المستشفى الميداني الأردني بحي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.