"ملحمة الطُّوفان".. عمليَّات نوعيَّة للقسَّام بحيِّ الزَّيتون والمقاومة تدكُّ "نتساريم" و"غلاف غزَّة"

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 335 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وفي أبرز الأحداث، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بعبوة "شواظ" جنوبي "شارع 8" في حي الزيتون في مدينة غزة، شمال قطاع غزة.

ومن جهتها، استهدفت كتائب شهداء الأقصى خطوط الإمداد لقوات الاحتلال في محور "نتساريم" في الشمال الشرقي للمحافظة الوسطى برشقة صاروخية من نوع "K132" باستخدام "منظومة نصر".

كما استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال شرقي المحافظة الوسطى برشقة صاروخية من نوع "عاصف" عيار "122" ملم باستخدام "منظومة نصر"، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وبدورها، عرضت كتائب الأنصار، الجناح العسكري لحركة الأحرار الفلسطينية، مشاهد استهداف مستوطنات "غلاف غزة".

ومن جهته، أقر جيش الاحتلال، أن 2268 جنديًا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر ارتفاعًا من 2267.

ووفق المعطيات، يتلقى حاليًا العلاج 20 جنديًا بحالة خطيرة، و170 بحالة متوسطة، و7 بحالة طفيفة.

وبشأن حصيلة القتلى، تظهر المعطيات أن 706 جنود وضباط قتلوا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 340 بالمعارك البرية، بينما تتهم "تل أبيب" بالتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها من الجنود.

وبوتيرة يومية، تعلن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

ويتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، لليوم الـ335 على التوالي، في ظل ارتكاب مجازر بحق النازحين في مراكز الإيواء واستمرار التدمير الممنهج للقطاع.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب "إسرائيل" على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.