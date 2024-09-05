بـ "تقنيَّات غير مسبوقة في التَّاريخ".. السَّيِّد الحوثي: الأعداء سيفاجئون في البرِّ كما تفاجئوا في البحر

صنعاء-غزة/ وكالات:

أكد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أنّ "الأعداء سيفاجأون في البر كما تفاجأوا في البحر، بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ"، مشددًا على أن اليمنيين لن يألوا جهداً في نصرة الشعب الفلسطيني.

وقال السيد الحوثي، في كلمته ضمن تدشين فعاليات المولد النبوي، أنّ بعض الأنظمة "باتت مفضوحة في تعاونها مع العدو الإسرائيلي وولائها له"، واصفاً ذلك بـ"الحالة المخزية".

واعتبر السيد الحوثي أنّ "ما هو عليه العدو الإسرائيلي من إجرام وعنجهية وتدمير شامل، يكشف عما هو عليه من جبن وخَوْر وضعف".

وأكد السيد الحوثي أنّ القوات المسلحة اليمنية تحركت في عمليات عسكرية جريئة، لضرب العدو بكل إمكاناتها ومن دون أي قلق، مشدداً على السعي لما هو أكبر.

وأعلن السيد الحوثي أنّ العمليات مستمرة، وأنّ كل أسبوع له محصلته من القصف الصاروخي والاستهداف للأعداء بالصواريخ البالستية والمجنحة، مشيراً إلى أنه "منذ بداية العدوان على غزة كنا نتلهف لو أمكن شعبنا التحرك بمئات الآلاف للالتحام المباشر في المعركة البرية".

وأشار إلى، أن ما "حال بيننا وبين المواجهة المباشرة مع العدو هو الجغرافيا الواسعة لأنظمة عربية، تواطأ الكثير منها مع العدو الإسرائيلي".

وأضاف السيد الحوثي "كنا نتمنى أن يختبرونا، أو أن يسعوا إلى التخلص منا من خلال فتح الطريق لنا إلى قطاع غزة، لكنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا".

وتحدث السيد الحوثي عن نتائج كبيرة للعمليات اليمنية في البحار، وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أنّ "الأعداء يتحدثون عن معركة البحر الأحمر بمفردات الهزيمة والفشل، لعدم قدرتهم على حماية السفن الإسرائيلية".

وأكد أنّ الشعب اليمني الذي يسهم في الجهاد بعملياته البحرية، مستمر أيضاً في تطوير قدراته، مشيراً إلى أنّ "الأعداء سيفاجأون في البر كما تفاجأوا في البحر، بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ، تساعد على التنكيل بهم".

وأكد السيد الحوثي أنّ اليمنيين لن يألوا جهداً في فعل كل ما يستطيعون فعله لنصرة الشعب الفلسطيني، مع إحساسهم الدائم بالتقصير، قائلاً "نحن مستمرّون والردّ قادم، وهناك أيضاً مع الردّ مسار مستمر بإذن الله".

ودعا السيد الحوثي الشعب اليمني إلى الخروج المليوني، يوم غد الجمعة، وفاءً لرسول الله ونصرةً للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الشعب اليمني "نال شرف العزة والخلاص من المواقف المذلة والمهينة".

وشدّد على أنّ الخروج إلى الساحات ليس لأهداف سياسية، بل هو جزء من جهاد الشعب اليمني، مؤكداً "لن نخذل الشعب الفلسطيني أبداً ما دام فينا عرق ينبض، وما دام فينا وجود للحياة".