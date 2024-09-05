كريم خان: رؤساء حذّروني من السير في مقاضاة الضالعين بـ "جرم الإبادة" في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، تعرّضه لضغوط من بعض زعماء العالم لمنعه من إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادة جيشه، قائلاً إنّ العديد من الرؤساء "نصحوه وحذّروه من السير في مقاضاة الضالعين بجرم الإبادة في قطاع غزة".

تجدر الإشارة إلى أنّه، في أيّار/مايو الماضي، أرسلت مجموعة من الأعضاء الجمهوريين المؤثّرين في مجلس الشيوخ الأميركي رسالةً إلى خان، تحذره فيها من إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وتهدده بـ"عقوباتٍ صارمة" إذا فعل ذلك.

وفي حديثه لقناة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية، أكد خان على وجوب تحقيق العدالة بعد طلب إصدار مذكّرة اعتقال بحقّ رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليين.

وأضاف خان أنه "من المهم أن نظهر أن المحكمة ستحاسب جميع الدول على المعايير نفسها فيما يتعلّق بجرائم الحرب المزعومة، كما رحّب بقرار الحكومة البريطانية الجديدة بالتخلي عن معارضتها لمذكّرات الاعتقال".

وفي السياق، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في الـ 25 من آب/أغسطس، أن المحكمة لديها اختصاص التحقيق مع إسرائيليين، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وطلب خان من القضاة اتخاذ قرار عاجل "بشأن مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت".

وفي ملفات قضائية نشرت الجمعة، حثّ المدعي العام القضاة الذين ينظرون في أوامر الاعتقال المطلوبة ضد المسؤولين الإسرائيليين "على عدم التأخير"، قائلاً إن "أي تأخير غير مبرّر في هذه الإجراءات من شأنه أن يضرّ".

وإذ أشار إلى أن "هذا الأمر يؤثر على حقوق الضحايا"، شدّد خان على أن "المحكمة لها ولاية قضائية على إسرائيليين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية".

كما طلب خان من القضاة "رفض التحديات القانونية التي رفعتها حكومات وأطراف أخرى".

يُذكر أنّ حكومة الاحتلال حذّرت الإدارة الأميركية من أنّها ستتخذ خطواتٍ انتقاميةً ضدّ السلطة الفلسطينية، "على نحو يؤدي إلى انهيارها"، إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضدّ إسرائيليين، بحسب ما كان قد نشره موقع "أكسيوس" الأميركي.