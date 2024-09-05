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حماس: جرائم الاحتلال المتواصلة في الضّفة الغربية لن تفلح في كسْر إرادة شعبنا

05 سبتمبر 2024 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن مواصلة جيش الاحتلال الإرهابي عمليته العسكرية في الضفة الغربية خصوصاً في جنين وطولكرم، وإعادة اقتحام مخيم الفارعة جنوبي مدينة طوباس اليوم، وارتقاء ستة شهداء بقصفه المتواصل، هي جرائم حرب تأتي ضمن حملة الإبادة التي تشنّها حكومة المتطرفين الصهاينة ضد شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة، بهدف تهجيره عن أرضه وتصفية قضيته.

وأكدت حماس في تصريح صحافي، أن هذه الجرائم البشعة المتواصلة من قتل وإرهاب وتخريب للممتلكات والمرافق؛ لن تُفلِح في كسر إرادة شعبنا في الضفة المحتلة، أو إرهاب وردع مقاومتنا الباسلة عن أخذ دورها في الدفاع عن شعبنا وقضيتنا.

وأشادت بالمقاومين والشباب الثائر، الذين يتصدّون بكل بسالة لآلة القتل الإجرامية في شوارع بلدات ومخيمات ومدن الضفة، مثمنةً حالة الاحتضان الشعبي التي يبديها شعبنا البطل للمقاومة ومشروعها.

ونعت حماس الشهدا الذين ارتقوا بفعل هذا العدوان الغاشم على مخيم الفارعة بطوباس، داعيةً جماهير شعبنا في كافة محافظات الضفة، لمزيد من التلاحم ورص الصفوف لصد العدوان ومقارعة الاحتلال، وتصعيد الاشتباك مع المستوطنين في كل مكان من أرضنا المحتلة، امتدادًا  لملحمة البطولة والفداء، التي تتجلى في معركة طوفان الأقصى.

#الحرب على غزة #اقتحام طوباس #طوفان الأقصى

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