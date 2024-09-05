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الأونروا" تدعو مؤسسات الإعلام الدولية للضّغط على الاحتلال والدّخول إلى غزة

05 سبتمبر 2024 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
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دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الخميس، مؤسسات الإعلام الدولية والصحفيين بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل الدخول إلى قطاع غزة ونقل المعاناة ومساندة زملائهم هناك.

وقال لازاريني في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، "تغطية الصحفيين الدوليين للصراعات والحروب هو من الثوابت، لكن ليس في غزة".

وأشار إلى أنه منذ ما يقرب من 11 شهرًا، جرى منع طواقم وسائل الإعلام الدولية من حرية دخول غزة ونقل الأزمة الإنسانية وتبعات الحرب، مؤكدًا حاجة الصحفيين في قطاع غزة إلى دعم زملائهم.

وأوضح أنه من الضرورة دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة وعرض الاحتياجات الإنسانية الهائلة بشكل مستقل والجهود المكثفة التي تبذلها منظمات الإغاثة ضد كل الصعاب.

وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين بقصف الاحتلال المتواصل إلى 172 شهيدًا.

و كشف نادي الأسير الفلسطيني، عن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 98 صحفيا فلسطينيا منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023، بينهم 17 صحفيا من غزة على الأقل.

#الأونروا #الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى #الحرب على الصحافة

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