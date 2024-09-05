"تحت حراسة قوات الاحتلال".. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية داخلها.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديدات على دخول المصلين للمسجد الأقصى، ونشرت عناصرها في محيطه وفي أزقة البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ويُذكر أن أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصًا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين.



