"تمسّكَ به كـ"مسمار جحا".. ما الذي يريده نتنياهو من إصراره على البقاء في "فيلادلفيا"؟

قال محللون سياسيون، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يلجأ إلى سياسة الهروب إلى الأمام انتظارًا لمعرفة هوية سيد البيت الأبيض الجديد.

وأوضح المحللون، أن الوقت بدأ يضيق على نتنياهو مع اقتراب ذكرى السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأكد الكاتب بالشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين، أن نتنياهو ضرب نفسه برصاصة ذاتية، مشيرًا إلى أن الحرب ستنتهي إما في إعلان فوز "إسرائيل" أو نتنياهو، فكلا الجانبين لا يمكن أن يلتقيا.

ولفت جبارين إلى أن تمسك نتنياهو بمحو "فيلادلفيا" كـ"مسمار جحا" يرجع لسببين، الأول يتعلق بإستراتيجية الهروب حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، والثاني يكمن في اعتبار نتنياهو وائتلافه اليميني الحرب الحالية حربا وجودية.

وأشار إلى أن تكرار الحديث حول فيلادلفيا يكشف مشكلة داخلية بين نتنياهو والأجهزة الأمنية والعسكرية "الإسرائيلية".

وأوضح الباحث في الشأن السياسي والإستراتيجي سعيد زياد، أن مقتل الأسرى "الإسرائيليين" الستة حرّك المياه الراكدة في المشهد الحالي والتي لم تكن بصالح المقاومة خاصة مع عمليات جيش الاحتلال و"ذبح الضفة الغربية".

وأشار زياد إلى أن الوضع الحالي بات مفيدا للمقاومة ومضرًا لنتنياهو.

وقال، إن "السحر انقلب على الساحر مع تعرض جيش الاحتلال لاستنزاف في محور نتساريم ونقاط مختلفة بالقطاع".

وعدّ تمسك نتنياهو بالبقاء في غزة تأتي في سياق رغبته في الاستمرار بالحكم لأطول فترة ممكنة واستبدال كافة النخب "بإسرائيل"، إلى جانب احتلال غزة والضفة.