لجان المقاومة تنعى شهداءَ طوباس وتؤكد: عمليات الاغتيال لن تزيدَ المقاومة إلا توهجًا واشتعالًا

نعت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الخميس، الشهداء الذين اغتالتهم قوات الاحتلال في طوباس شمالي الضفة الغربية.

وزفّت لجان المقاومة في بيان لها، الشهداء أحمد أبو دواس، محمد أبو جمعة، قصي عبدالرازق، محمد أبو زاغة، محمد الزبيدي نجل القائد زكريا الزبيدي، مؤكدةً أن هذه الدماء الطاهرة ستزيد من اشتعال المقاومة، واستمرار عملياتها النوعية.

وحيّت صمود وجهاد أهلنا ومقاومينا في الضفة الباسلة التي تقف شامخة وثابتة رغم الاستهداف البربري المتواصل وعمليات الاغتيال الجبانة التي تعبر عن الإفلاس الصهيوني وخوفه من مواجهة المقاومين الأبطال في ميدان المواجهة و ساحات الاشتباك.

وشددت على أن عمليات الاغتيال والعدوان الصهيوني الهمجي الذي يستهدف كل مناحي الحياة، لن يزيد شعبنا إلا مزيداً من الصمود والتحدي، ولن يزيد المقاومة إلا توهجاً واشتعالاً، وسيدفع العدو النازي وقادته المجرمين ثمن جرائمهم قريباً.

ودعت لجان المقاومة جماهير شعبنا الصابرة ومقاومينا الأبطال وشبابنا الحر الثائر لمزيد من المواجهة وتصعيد المقاومة والاشتباك على امتداد أرضنا المحتلة حتى دحر العدوان.

وارتقى الشهداء الخمسة، فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال "الإسرائيلي" مركبة في طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.



