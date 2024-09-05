الصّحة: 39 شهيداً و 145 إصابة خلال عدوان الاحتلال على الضّفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاح حصيلة الشهداء في الضفة الغربية جراء عدوان الاحتلال المتواصل لليوم التّاسع تواليًا.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، "39 شهيداً ونحو 145 إصابة في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي، ما يرفع حصيلة الشهداء في محافظات الضفة إلى 691 شهيداً، ونحو 5700 جريح".

وأشارت إلى أن من بين الشهداء، 19 شهيداً في محافظة جنين، 10 شهداء في محافظة طوباس، 7 شهداء في محافظة طولكرم، 3 شهداء في محافظة الخليل.

وأوضحت أنه خلال عدوان الاحتلال المتواصل، ارتقى 8 أطفال، وشهيدان من المسنين.

ولفتت الصحة إلى أنه في اليوم الـ335 من العداون على قطاع غزة، بلغ عدد الشهداء في القطاع، 40,861 شهيداً، ونحو 94,400 جريح.