فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نساء من غزة يروينَ تفاصيل مؤلمة بعد قتْل الاحتلال لأجنّتهنّ

كوارع لـ"فلسطين أون لاين": ارتفاع بحالات الإجهاض وتشوّهات الأجنّة جراء "الإبادة الإسرائيلية" في غزة

"تحت حراسة قوات الاحتلال".. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

"تمسّكَ به كـ"مسمار جحا".. ما الذي يريده نتنياهو من إصراره على البقاء في "فيلادلفيا"؟

لجان المقاومة تنعى شهداءَ طوباس وتؤكد: عمليات الاغتيال لن تزيدَ المقاومة إلا توهجًا واشتعالًا

الصّحة: 39 شهيداً و 145 إصابة خلال عدوان الاحتلال على الضّفة الغربية

الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم التّاسع تواليًا

"اعتقالات واعتداءات".. الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضّفة الغربية

"الإبادة في يومها الـ335".. مجزرة في المحافظة الوسطى وقصف متواصل على غزة

بينهم نجل أسير "نفق الحرية".. 6 شهداء بقصف الاحتلال في طوباس والفارعة

"عدوان متواصل لليوم التّاسع تواليًا"

الصّحة: 39 شهيداً و 145 إصابة خلال عدوان الاحتلال على الضّفة الغربية

05 سبتمبر 2024 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاح حصيلة الشهداء في الضفة الغربية جراء عدوان الاحتلال المتواصل لليوم التّاسع تواليًا.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، "39 شهيداً ونحو 145 إصابة في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي، ما يرفع حصيلة الشهداء في محافظات الضفة إلى 691 شهيداً، ونحو 5700 جريح".

وأشارت إلى أن من بين الشهداء، 19 شهيداً في محافظة جنين، 10 شهداء في محافظة طوباس، 7 شهداء في محافظة طولكرم، 3 شهداء في محافظة الخليل.

وأوضحت أنه خلال عدوان الاحتلال المتواصل، ارتقى 8 أطفال، وشهيدان من المسنين.

ولفتت الصحة إلى أنه في اليوم الـ335 من العداون على قطاع غزة، بلغ عدد الشهداء في القطاع، 40,861 شهيداً، ونحو 94,400 جريح.

#الحرب على غزة #شهداء الضفة #العدوان المتواصل #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة