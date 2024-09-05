الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم التّاسع تواليًا

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، عدوانها الواسع والتدميري على مدينة ومخيمها لليوم التّاسع تواليًا، فيما أُعلن عن انسحابها من طولكرم بعد ثلاثة أيام من التدمير والاعتداء.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، وأجبرت عائلات فلسطينية على النزوح والخروج من منازلها في حي الغبز قرب مخيم جنين، عقب اقتحام المنازل.

وفي طولكرم، انسحبت قوات الاحتلال من مدينة طولكرم ومخيمها مخيم نور شمس، بعد عدوان عسكري تخلله اشتباكات وتفجير عبوات وتدمير بنية تحتية ومنازل.

وألحقت قوات الاحتلال دمارًا كبيرًا في ممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى تجريف واسعة للبنية التحتية والمحلات التجارية عند الشارع الرئيسي ودوار شويكة.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أنها تواصل التّصدي لجنود الاحتلال وآلياتهم في كافة أماكن تواجدهم.

وقالت كتائب القسام، إن مجاهديها خاضوا مع باقي الفصائل الفلسطينية اشتباكات مسلحة وفجروا عبوات ناسفة في محاور عدة داخل مخيم طولكرم، محققين إصابات مباشرة بصفوف جيش الاحتلال.