"اعتقالات واعتداءات".. الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضّفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في رام الله، داهمت قوات الاحتلال منزل مراسل فضائية الصحفي علي دار علي في قرية برهام شمالي المدينة، واعتقلته بعد أن خرّبت ممتلكاته وعاثت في منزله خرابًا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب زيدان راتب من منزل عائلته في بلدة قبيا، غربي رام الله، كما اعتقلت فتاة خلال اقتحامها عمارة سكنية في بلدة بيتونيا.

في نابلس، اعتقلت القوات الصهيونية شابا (لم تُعرف هويته بعد) على حاجز "عورتا" العسكري، شرقي مدينة نابلس، كما داهمت منزلًا لعائلة "شحادة" في قرية عوريف جنوب المدينة، واعتقلت الشيخ غسان شحادة.

وفجّر مقاومون عبوات ناسفة "أكواع" بآليات الاحتلال وأطلقوا الرصاص تجاهها خلال اقتحام مخيم العين غربي نابلس.

وأعلن الهلال الأحمر، إصابة فتى (17 عامًا)، برصاص الاحتلال "الحي"، خلال اقتحام بلدة قريوت، جنوبي مدينة نابلس.

في أريحا، أفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، بأن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة لرجل مُسن (65 عامًا) نتيجة الاعتداء بالضرب عليه من قبل قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر، جنوب غربي مدينة أريحا.