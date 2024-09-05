"الإبادة في يومها الـ335".. مجزرة في المحافظة الوسطى وقصف متواصل على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 335 على التوالي، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل على كافة مناطق غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40861 شهيدًا و94398 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 5 شهداء وأُصيب العشرات في مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال عقب قصف خيام النازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وألقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شرق مخيم البريج.

في خان يونس، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال خيمة في شارع التكية بمنطقة المواصي غرب خانيونس.

في مدينة غزة وشمال القطاع، استهدف الاحتلال منزلاً لعائلة حسان في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

واستهدفت المدفعية الصهيونية حيي الصبرة والشجاعية، فيما نسف جنود الاحتلال مبان سكنية في حي الزيتون شرقي المدينة.

في رفح، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق شمال غربي مدينة رفح.



