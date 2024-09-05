بينهم نجل أسير "نفق الحرية".. 6 شهداء بقصف الاحتلال في طوباس والفارعة

طوباس/ فلسطين أون لاين

ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخران، فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال "الإسرائيلي" مركبة في طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة، أن 5 شهداء وإصابتين، إحداهما حرجة، وصلوا لمستشفى طوباس التركي الحكومي جراء قصف الاحتلال سيارة قرب طوباس.

وقالت الصحة، إن الشهداء هم أحمد فواز فايز أبو دواس (24 عامًا)، محمد عوض سالم أبو جمعة (30 عامًا)، قصي مجدي عبد الله عبد الرازق (26 عامًا)، محمد نظمي أبو زاغة (23 عامًا) ومحمد زكريا محمد الزبيدي (21 عامًا).

ويُذكر أن الشهيد محمد الزبيدي هو نجل الأسير زكريا الزبيدي، أحد أبطال "نفق الحرية" الستة، التي نفّذوها في أوائل سبتمبر/ أيلول 2022.

وأعلن الهلال الأحمر عن استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوبي طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال مصحوبة بجرافات عسكرية، اقتحمت مخيم الفارعة، ونشرت قناصتها على مبان مطلة عليه قبل اقتحامها المخيم.

واندلعت اشتباكات مسلحة "عنيفة"، ألقى خلالها مقاومون فلسطينيون عبوات ناسفة باتجاه جرافة تابعة لجيش الاحتلال.