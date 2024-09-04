رابط تسجيل طلبة قطاع غزَّة في جميع المراحل التَّعليميَّة لـ "التَّعلُّم عن بعد"

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق موقعًا إلكترونيًا لتسجيل طلبة قطاع غزة في جميع المراحل التعليمية للتعلم عن بعد.

وأوضحت الوزارة، أن الرابط مهمته حصر الطلاب وضمهم للمدارس الافتراضية.

https://forms.gle/Ughi1DRxQhXSSDAb9

وأشارت إلى، ملامـح خطة الوزارة لتعويض العام الدراسي، موضحةً أن سيتم احتساب عام بعامين للطلبة بحيث سيدرس الطالب العام الدراسي الجديد2025/2024 وسيُمنح شهادة للعامين.

كما سيتم اختصار المواد الدراسية للطلبة بحيث سيدرس الطلبة من:

الصف الاول حتى السادس مواد(اللغة العربية، والرياضيات).

أما الصف السابع حتى العاشر مواد(اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، العلوم).

والحادي عشر علمي وصناعي(رياضيات، اللغة الإنجليزية، فيزياء، كيمياء، أحياء).

باقي الفروع(اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات).

فيما يخص الثانوية العامة التوجيهي ستتضح طبيعة التدخلات التي سيتم العمل من خلالها قريبا.

- سيتم التركيز في عملية التدريس على تدريس المهارات الأساسية ذات البعد التكاملي الرأسي.