فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة العالمية: تطعيم أكثر من 189 ألف طفل ضد "شلل الأطفال" في غزة

"عالقون في الصَّفِّ السَّادس": أطفال غزَّة يبدأون العام الدِّراسيُّ الجديد بلا صفوف

العدوان على الضَّفَّة.. تكريس للاستيطان وتصفية للقضيَّة

ما وراء تمديد جيش الاحتلال عمليَّته العسكريَّة في جنين ؟ خبير عسكريّ يجيب

"الـ هستدروت" و"انفجار التناقضات".. ما الذي كشفت عنه المظاهرات في "إسرائيل"؟

رابط فحص كابونة الوكالة شهر 9

لجان المقاومة تُدين رفع الإدارة الأمريكية دعاوى قضائية ضدّ القائد يحيى السنوار

حماس تبعثُ رسالةً لعائلات أسرى الاحتلال: "سيبقى مصيرهم مجهولًا.. القرار لكم"

3 مجازر في يوم واحد وحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تقترب من 41 ألف شهيد

لابيد يهاجم مجددا حكومة نتنياهو: ما دامت قائمة فالحرب ستستمر

الصحة العالمية: تطعيم أكثر من 189 ألف طفل ضد "شلل الأطفال" في غزة

04 سبتمبر 2024 . الساعة 19:06 بتوقيت القدس
...
الصحة العالمية: تطعيم أكثر من 189 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة
وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأربعاء، تطعيم أكثر من 189 ألف طفل في إطار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي بدأت مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري وسط قطاع غزة.

وأشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور على منصة "إكس"، إلى انتهاء المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال وسط القطاع.

وقال "تم تطعيم أكثر من 189 ألف طفل دون سن العاشرة، وهذا أعلى بكثير من الهدف البالغ 156 ألفا و500 طفل".

وذكر أن حملة التطعيم ستستمر 3 أيام أخرى في 4 مراكز ثابتة لضمان عدم وجود أطفال غير محصنين في هذه المنطقة.

ولفت غيبريسوس إلى أن الاستعدادات مستمرة لبدء حملة التطعيم في جنوب قطاع غزة غدا الخميس، والمقرر لها أن تمتد لكافة مناطق القطاع حتى 12 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأضاف "نحن ممتنون للجهود المخلصة لجميع الأسر والعاملين في مجال الرعاية الصحية والقائمين بالتطعيم الذين جعلوا هذا الجزء من الحملة ناجحا رغم صعوبات الأوضاع في قطاع غزة".

وجدد المدير العام للصحة العالمية دعوة الأطراف المعنيين إلى مواصلة الوفاء بالتزاماتهم "بوقفة إنسانية في الصراع" ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي 25 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول الدفعة الأولى من اللقاحات بعدد 1.26 مليون جرعة.

وفي 16 آب/ أغسطس الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لـ7 أيام، من أجل تنفيذ حملة لمكافحة شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل، أيدتها مباشرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة في القطاع، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 شهور.

وعلى مدى أشهر الحرب، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة في القطاع جراء نقص الأدوية والتطعيمات، والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون.

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة