لجان المقاومة تُدين رفع الإدارة الأمريكية دعاوى قضائية ضدّ القائد يحيى السنوار

أدانت لجان المقاومة في فلسطين، قيام الإدارة الأميريكية رفع دعوى ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد يحيى السنوار وعدد آخر من قيادات الشعب الفلسطيني.

وقالت لجان المقاومة في تصريح صحافي، إن رفع الإدارة الأمريكية دعاوى قضائية ضدّ القائد يحيى السنوار وإخوانه هو حلقة جديدة في مسلسل العدوان الأمريكي على شعبنا ومقاومته والمستمر منذ 11 شهراً عبر المشاركة الفاعلة بحرب الإبادة التي تستهدف كل مكونات شعبنا.

وأوضحت أن الدعوى الأمريكية الجديدة هى تأكيد على أن الإدارة الأمريكية منحازة بشكل أعمى ولا محدود للكيان الصهيوني ولا دّخر جهداً عن محاربة الشعب الفلسطيني وقادته.

وأضافت، "أي دعوى أمريكية يجب أن تكون ضد القتلة الصهاينة ومجرمي الحرب في الكيان الصهيوني وضد من يدعمهم من أركان الإدارة الأمريكية الذين يزودونهم بالسلاح الذي يقتل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا ويدمر كل مناحي ومقومات الحياة في قطاع غزة والضفة".

وأكدت لجان المقاومة أن الدعاوى الأمريكية الجديدة باطلة ومنافية للقوانين والمواثيق الدولية وهي لن تفلح بكسر إرادة شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة نضاله وجهاده ومقاومته حتى دحر العدوان الصهيوأمريكي وزوال الكيان الفاشي.