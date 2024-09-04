حماس تبعثُ رسالةً لعائلات أسرى الاحتلال: "سيبقى مصيرهم مجهولًا.. القرار لكم"

بعثتْ حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، رسالةً للمستوطنيين وعائلات الأسرى "الإسرائيليين"، أبلغتهم فيها أن أسراهم لن يعودوا أحياءً من قطاع غزة إلا في حال توقف العدوان الذي يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على استمراره.

وقالت حماس في رسالتها التي نشرتها عبر مقطع مصور: "القرار لكم".

وأظهر مقطع الفيديو مشاهد حيّة تؤكد موقف حماس وتحذر من تبعات تعنت نتنياهو بمواصلة الحرب على من تبقى لديها من أسرى إسرائيليين.

وأضافت "يتوقف العدوان، يعود الأسرى أحياء"، وأرفقتها بمشهد من تبادل عشرات الأسرى خلال الصفقة الأخيرة مع حماس في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وتابعت: "إذا استمر العدوان، سيبقى مصيرهم مجهولاً"، وأرفقت هذه العبارة مع رسم دلالي تظهر فيه 6 علامات "X" باللون الأحمر، في إشارة إلى الأسرى الستة الذين أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد استعادة جثثهم من غزة، ما أثار موجة غضب عارمة داخل إسرائيل.

وحذرت حماس من أن "كل يوم يستمر فيه نتنياهو بالحكم، قد يعني تابوتا جديدًا"، وتعني بذلك مقتل من تبقى من الأسرى لديها تباعًا بسبب تعنته وعرقلته التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى.

وختمت "حماس" بيانها مخاطبة الإسرائيليين بالقول: "القرار لكم".

ويوم الإثنين، بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لأسرى الاحتلال الستة، الذين عثر الجيش على جثثهم، كما زعم داخل أحد أنفاق غزة، والذين كان من المفترض أن تشتمل المرحلة الأولى من صفقة التبادل في حال أبرمت على عدد منهم ضمن الأحياء.

وأظهر الفيديو الذي بثته "القسام"، لقطات موجزة يعرّف خلالها الأسرى الإسرائيليين الستة -الذين لقوا حتفهم بغزة- عن أنفسهم، ويختم بعبارة "انتظرونا".

ومن بين من ظهروا في المقطع، الأسير الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبيرغ، والذي سبق أن ظهر في مقطع مصور، قبل أشهر، كدلالة على وجوده على قيد الحياة آنذاك والذي اتهم نتنياهو بالمسؤولية عن بقائه في غزة أسيرا بسبب رفضه الوصول إلى وقف لإطلاق النار.

وتوعدت "القسام"، ببث المقطع كاملا لمقابلات الأسرى الذين قتلوا كاملة، خلال ساعات من الآن.



ويوم الأحد، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو تحت عنوان نتنياهو يصنع العشرات من "رون أراد"".

وتساءلت كتائب القسام في بداية رسالتها: "أي بطولة هذه وأنتم تسترجعونهم جثثًا بعدما قتلتموهم عمدًا؟ وأظهر الفيديو غارات عنيفة شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، وعلقت عليها بالقول: "بالفعل كانوا أحياء، وكان مفترضا أن يخرجوا ضمن المرحلة الأولى من الصفقة".

وأوردت القسام تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال فيها: "لو خيروني بين فيلادلفيا وإعادة المختطفين سأختار فيلادلفيا".

وعرضت الكتائب صور الأسرى الإسرائيليين الستة الذي استعاد الجيش الإسرائيلي جثثهم، وقالت "اختار نتنياهو محور فيلادلفيا على تحرير أسراكم، لقد أصبحوا من الماضي، نتنياهو يصنع العشرات من رون أراد".

ووجّهت القسّام رسالةً لعائلات الجنود الأسرى، قائلة: "الوقت ينفد وحكومتكم تكذب".



