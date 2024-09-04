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"حرب الإبادة الجماعية على غزة"

3 مجازر في يوم واحد وحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تقترب من 41 ألف شهيد

04 سبتمبر 2024 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 334 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 42 شهيدًا و107 إصابة خلال الـ 24ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40861 شهيدًا و94398 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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